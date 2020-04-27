Украина по итогам 2019 года заняла 35-е место по объему военных расходов, потратив $5,2 млрд и поднявшись на шесть строчек.
Мировые военные расходы достигли почти $1,92 трлн, что является наибольшим годовым ростом с 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает НВ.
Военные расходы в 2019 году увеличились на 3,6% по сравнению с 2018 годом. В первую пятерку стран с крупнейшими расходами вошли:
— США — $732 млрд, рост на 5,3%;
— Китай — $261 млрд, рост на 5,1%;
— Индия — $71,1 млрд, рост на 6,8%
— Россия — $65,1 млрд рост на 4,5%;
— Саудовская Аравия — $61,9 млрд, снижение на 16%.
В целом на первую пятерку стран приходится 62% всех мировых военных расходов.
В SIPRI отметили, что впервые две страны Азии одновременно попали в топ-3 стран с крупнейшими военными расходами.
В 2019 году мировые военные расходы составили 2,2% мирового ВВП, или $249 на человека.
В Европе самый значительный рост военных расходов продемонстрировала Германия (+10% за год, $49,3 млрд). Она находится на 7-й строчке, уступая Франции ($50,1 млрд, +1,6%).
В десятку также вошли: Великобритания ($48,7 млрд, уровень расходов не изменился), Япония ($47,6 млрд, -0,1%), Южная Корея ($43,9 млрд, +7,5%).
«Рост военных расходов в Германии частично связан с ощущением нарастающей угрозы со стороны России, разделяемым многими государствами-членами НАТО», — отметил Диего Лопес да Силва, научный сотрудник SIPRI.
Украина, по оценкам исследователей, занимает 35-ю строчку (годом ранее — 41-ю), потратив на военные нужды $5,2 млрд, что на 9,3% больше, чем в 2018 году.
Военные расходы составили 3,4% ВВП Украины — на уровне США, но ниже, чем в РФ (3,9%).
По сравнению с 2010 годом военные расходы Украины выросли на 132%.
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