Украина по итогам 2019 года заняла 35-е место по объему военных расходов, потратив $5,2 млрд и поднявшись на шесть строчек.

Мировые военные расходы достигли почти $1,92 трлн, что является наибольшим годовым ростом с 2010 года. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), сообщает НВ.

Военные расходы в 2019 году увеличились на 3,6% по сравнению с 2018 годом. В первую пятерку стран с крупнейшими расходами вошли:

— США — $732 млрд, рост на 5,3%;

— Китай — $261 млрд, рост на 5,1%;

— Индия — $71,1 млрд, рост на 6,8%

— Россия — $65,1 млрд рост на 4,5%;

— Саудовская Аравия — $61,9 млрд, снижение на 16%.

В целом на первую пятерку стран приходится 62% всех мировых военных расходов.

В SIPRI отметили, что впервые две страны Азии одновременно попали в топ-3 стран с крупнейшими военными расходами.

В 2019 году мировые военные расходы составили 2,2% мирового ВВП, или $249 на человека.

В Европе самый значительный рост военных расходов продемонстрировала Германия (+10% за год, $49,3 млрд). Она находится на 7-й строчке, уступая Франции ($50,1 млрд, +1,6%).

В десятку также вошли: Великобритания ($48,7 млрд, уровень расходов не изменился), Япония ($47,6 млрд, -0,1%), Южная Корея ($43,9 млрд, +7,5%).

«Рост военных расходов в Германии частично связан с ощущением нарастающей угрозы со стороны России, разделяемым многими государствами-членами НАТО», — отметил Диего Лопес да Силва, научный сотрудник SIPRI.

Украина, по оценкам исследователей, занимает 35-ю строчку (годом ранее — 41-ю), потратив на военные нужды $5,2 млрд, что на 9,3% больше, чем в 2018 году.

Военные расходы составили 3,4% ВВП Украины — на уровне США, но ниже, чем в РФ (3,9%).

По сравнению с 2010 годом военные расходы Украины выросли на 132%.