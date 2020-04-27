также в разделеОбщество
При ОП хотят создать совет ветеранов
Офис генпрокурора передает в суд дело Гандзюк 10
В оккупированном Крыму подтвердили уже 70 случаев COVID-19 8
СБУ завершила досудебное расследование дела Гандзюк 45
Криклий сказал, когда могут открыть междугороднее сообщение 21
СБУ закрыла дело против ведущего «Россия-1», посещавшего Крым 15
Минфин ввел запрет на слова «дефолт» и «компромисс» с Коломойским 11
Кабмин выделил 6 миллиардов на пособия по безработице 10
СМИ: «Волонтера» Багирову уличили в заработке на эскорт услугах 84
Дело Гандзюк: Левин отказывается сотрудничать со следствием 20
В горных районах Карпат высажено уже 3,5 миллиона деревьев 14
МАУ перевезла из Майами в Украину 259 человек 44
В Почаеве максимально усиливают карантин 70
Назван победитель 10 сезона «Голоса страны» 46
В Минздраве не исключают быстрый выход из карантина 40
Пожары в Чернобыльской зоне: Спасатели пытаются локализовать 2 ячейки 13
Обнародован список городов мира, из которых эвакуируют украинцев 47
В УПЦ МП отрицают, что все священники Киево-Печерской лавры заболели COVID-19 29

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что страна будет запрещать въезд иностранным гражданам из 14 стран, включая Украину, Россию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Kyodo

«Другие страны, занесенные в черный список, - это Антигуа и Барбуда, Барбадос, Беларусь, Джибути, Доминиканская Республика, Кувейт, Оман, Перу, Катар, Сент-Китс и Невис. Министерство иностранных дел на прошлой неделе предупредило японских граждан о любых поездках в эти страны», – говорится в сообщении.

Таким образом, общее число стран и регионов, охваченных запретом на въезд в Японию, достигло 87, включая Китай, Южную Корею, Соединенные Штаты и всю Европу.

Отмечается, что строгие меры пограничного контроля нанесли Японии мощный удар по экономике.

Японские граждане могут въезжать в страну, но они должны проходить обследование на коронавирус и самоизолироваться на 2 недели.

Также Япония приостановила выдачу виз в более чем в 170 странах до конца мая.

Граждане стран, заключивших с Японией безвиз, не смогут воспользоваться этой привилегией в течение карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги