В Министерстве финансов Украины ожидают, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит два транша по $1,75 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, передает hromadske.

«Ожидается к концу года (это предмет дискуссии, мы хотим увеличить эту сумму) $3,5 млрд. Речь идет о двух траншах — по $1,75 млрд», — заявил Марченко.

Он отметил, что эту сумму МВФ перечислит Украине после подписания новой программы EFF. В то же время, для того, чтобы Совет директоров МВФ утвердил программу, Украине необходимо принять так называемый банковский закон, который не позволит вернуть на рынок обанкротившиеся или национализированные банки.

Глава Минфина также отметил, что Украина не обращалась к МВФ за дополнительными деньгами из-за пандемии коронавируса.

«Украина работает над структурной программой EFF, по отдельной кредитной линии мы не обращались. То есть, мы считаем, что по структурной программе можем получить всю необходимую нам помощь», — добавил Марченко.

Напомним, Международный валютный фонд готов увеличить размер кредитной поддержки Украины в период экономического кризиса и пандемии коронавируса.