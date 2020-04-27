Лесоводы начали восстанавливать лесные массивы в горных районах украинских Карпат, сообщили ForUm’у в Гослесагентстве.

Так, например, на Закарпатье уже высажено почти миллион саженцев, на Львовщине - почти 1,2 млн, в Ивано-Франковской области - 700 тыс., Черновицкой области - 700 тыс.

В общем, в Карпатском регионе уже восстановлено более 1,5 тысячи га леса.

Отметим, что государственные лесохозяйственные предприятия, входящие в сферу управления Гослесагентства, восстанавливают все сплошные срубы, на которых проошла заготовка древесины. Во время весенней лесокультурной кампании в Карпатах запланировано восстановить более двух тысяч гектаров леса.

Напомним, к Международному дню лесов в Украине уже было высажено 100 млн деревьев.