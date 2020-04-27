По состоянию на 7:00 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГосЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяников в ячейках, пройденных огнем, сообщает ГосЧС.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГосЧС и дополнительно 5 путеукладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 998 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 59 человек и 234 единицы техники.

Пожары в лесных массивах Овручского района Житомирщины локализованы.

Оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в тушении отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины. К тушению привлечены 626 человек и 88 единица техники.

26 апреля в 14:20 пожар вблизи села Замысловичи Олевского района на территории Поясковского лесничества локализован.