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Из турецкого портового города Карасу в  украинский Черноморск паромом доставят более 90 украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Генерального консульства Украины в Стамбуле на странице в Facebook.

В консульстве сообщили, что из других турецких городов - Стамбула, Измира и Бурсы, в Карасу доставили 50 граждан Украины.

Все украинцы по прибытии в Черноморск пройдут 14-дневный карантин. Дипломаты отметили, что самой младшей пассажирке парома - 1,5 года.

Напомним, Турция из-за коронавируса ограничила экспорт лимонов.
ForUm

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