За последние сутки, 25 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин был ранен.

Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.

26 апреля оккупанты уже дважды открывали огонь, потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:

Российские вооруженные формирования трижды обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с Лебединским украинские военные зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок из станкового противотанкового гранатомета.

С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а неподалеку Водяного применил 82 мм минометы — 46 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вооруженные формирования Российской Федерации:

из 120 мм минометов обстреляли украинских военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, использовав 29 мин.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским позициям рядом с Орехово.

Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«На все обстрелы Объединенные силы дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность и соблюдать режим тишины», — отмечается в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23−2 — рядом с Широкино.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, на Буковине задержали торговца оружием из зоны ООС.