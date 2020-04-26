За последние сутки, 25 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин был ранен.
Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.
26 апреля оккупанты уже дважды открывали огонь, потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.
Двенадцать нарушений режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток:
Российские вооруженные формирования трижды обстреляли украинских защитников в районе Авдеевки, выпустив 12 мин 120-го калибра и 9 мин из 82 мм минометов, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Подразделения Объединенных сил неподалеку Павлополя, Широкино, Старогнатовки, Опытного и Водяного противник обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Рядом с Лебединским украинские военные зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Песок из станкового противотанкового гранатомета.
С наступлением темноты враг выпустил 24 мины 120 калибра по окрестностям Широкино, а неподалеку Водяного применил 82 мм минометы — 46 мин.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север вооруженные формирования Российской Федерации:
из 120 мм минометов обстреляли украинских военнослужащих у Новоалександровки и Попасной, использовав 29 мин.
Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по украинским позициям рядом с Орехово.
Опорные пункты Объединенных сил рядом с Крымским оккупанты обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
«На все обстрелы Объединенные силы дали противнику результативный и мотивированный ответ, заставив оккупантов прекратить преступную активность и соблюдать режим тишины», — отмечается в сообщении.
По данным разведки Объединенных сил, 25 апреля украинские военнослужащие, которые вели оборонительные действия, уничтожили четырех оккупантов и еще пятерых ранили.
С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции у Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23−2 — рядом с Широкино.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, на Буковине задержали торговца оружием из зоны ООС.
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