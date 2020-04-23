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В Черновицкой области пресечена попытка местного жителя незаконной реализации средств поражения и боеприпасов, используемых в районе проведения операции Объединенных сил, сообщил Офис генпрокурора.  

По данным следствия, мужчина наладил канал поставки оружия и боеприпасов из зоны проведения ООС с целью дальнейшей их реализации. Он хранил опасный «товар» в доме своего знакомого, а клиентов искал через личные связи в криминальных кругах.

Правоохранители задержали гражданина при попытке сбыта противопехотной мины, шести гранат, тротила, окопных кумулятивных зарядов, фугасных снарядов, противопехотных зарядов, комплектующих к пулемету Калашникова и более 1000 патронов к нему. Кроме того, во время обыска было изъято вещество, похожее на каннабис.

Полученные средства поражения и возможное наркотическое вещество отправлено на экспертизу.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, по результатам которых будет решаться вопрос о сообщение лицу о подозрении по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
ForUm

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