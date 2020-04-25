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На полигоне Алибей в Одесской области, сегодня, 25 апреля успешно испытали ракету Ольха-М, которая поразила цель с первого выстрела.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

«На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты Ольха-М: Попадание точно в цель с первого пуска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ольха-М - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Напомним, за сутки в ВСУ выявили сразу шесть новых случаев коронавируса.
ForUm

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