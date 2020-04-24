Перевозчик обязался убрать львовский мусор, неправомерно сброшеннный на Житомирщине, и захоронить его на полигоне за свой счет, а также привести участок в первоначальное состояние, заявил заместитель мэра Львова по вопросам безопасности города Сергей Бабак.

«К сожалению, есть досадные случаи, где имеет место человеческий фактор. Недавний случай касается поселка городского типа в Житомирской области. Вчера в СМИ появилась информация о том, что там в лесопосадке нашли мусор, который был несанкционированно вывезен на территорию, не предназначенную для этого», - сообщил он.

По словам чиновника, сразу было проведено оперативное расследование.

«Я хочу сказать, что на большие расстояния возит наш мусор контрагент наших перевозчиков самовозами. И это был партнер контрагента одного из наших городских перевозчиков ДВ «Вейст Групп». Как следствие, сегодня этот мусор будет перевозчиком убран. Захоронение этого мусора стоило бы городу ориентировочно 70 тыс. грн, однако теперь перевозчик обязан сделать это за свой счет. То есть сейчас отходы заберут с лесопосадки и контрагенты вместе с перевозчиком бесплатно перевезут его на захоронение на полигон»,- сказал Бабак.

«Я общался с главой ОТГ, на территории которой произошел этот инцидент. Еще утром сегодня работники перевозчика начали там уборку, и должны привести участок в первоначальное состояние», - отметил заммэра Львова.

По данным СМИ, мусор нашли на межполевой дороге территории села Кропивня в Хорошевском районе Житомирщины. Мусор высыпали на поля. Среди отходов есть множество чеков, квитанций, которые указывают на место происхождения мусора.