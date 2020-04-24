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Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно с Белорусской Православной Церковью призывают православных верующих, выздоровевших после коронавируса, сдать плазму крови. 

Фото: church.by

Компоненты крови с антителами к COVID-19 необходимы для переливания тяжелобольным пациентам, сообщается на официальном сайте Белорусской Православной Церкви.

По примеру Китая, где практиковался данный метод лечения, в настоящее время в Республике Беларусь, а также в многих странах ЕС внедряют подобную методику лечения тяжелых пациентов.

Контактная информация для желающих сдать кровь приводится на официальном сайте Белорусского экзархата. 

Координатор данной программы от Белорусской Православной Церкви — Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
ForUm

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