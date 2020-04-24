Министерство здравоохранения Республики Беларусь совместно с Белорусской Православной Церковью призывают православных верующих, выздоровевших после коронавируса, сдать плазму крови.
Фото: church.by
Компоненты крови с антителами к COVID-19 необходимы для переливания тяжелобольным пациентам, сообщается на официальном сайте Белорусской Православной Церкви.
По примеру Китая, где практиковался данный метод лечения, в настоящее время в Республике Беларусь, а также в многих странах ЕС внедряют подобную методику лечения тяжелых пациентов.
Контактная информация для желающих сдать кровь приводится на официальном сайте Белорусского экзархата.
Координатор данной программы от Белорусской Православной Церкви — Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
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