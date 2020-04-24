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По итогам первого квартала 2020 года объемы производства чугуна в Украине сократились на 2,2%, а стали — на 3,4%. Однако Украина осталась в перечне топ-12 крупнейших производителей этой продукции в мире.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на профильную металлургическую ассоциацию «Укрметаллургпром».

По данным организации, производство чугуна в мире по итогам первых трех месяцев 2020 года упало на 0,3%. Больше всего чугуна выплавляли в Китае — почти 60%. Украина же опустилась на 10-ю строчку рейтинга крупнейших производителей чугуна, уступив место США.

Производство стали в мире сократилось на 1,38%, а в Украине — на 3,4%. Несмотря на это, Украина смогла подняться в списке крупнейших производителей стали с 12 на 11 позицию, ведь в других странах, в частности в Италии, сокращение производства стали было еще больше.

Напомним, в Госстате сообщили, что в марте 2020 года промышленное производство в Украине сократилось на 7,7% (против марта 2019 года), а за первый квартал промышленность упала на 5,1%.
ForUm

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