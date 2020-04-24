Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора провели 4 следственных эксперимента в уголовном производстве по факту организации умышленных убийств и причинении огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции достоинства, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Следователи ГБР провели 4 эксперимента на улицах Институтской и Майдане Незалежности в Киеве, два из которых проведены совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора.

Следственные эксперименты проводились для уточнения сведений об обстоятельствах убийств протестующих, причинения им телесных повреждений и совершения покушений на умышленные убийства со стороны правоохранителей.

В ходе них следствие получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших в отношении участников акций протеста огнестрельное оружие и спецсредства во время событий в центре Киева 18-20 февраля 2014 года.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве продолжается.