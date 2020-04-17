Главарь так называемой «Луганской народной республики» Леонид Пасечник издал указ о переименовании оккупированного Луганска в Ворошиловград. Два названия города будут существовать параллельно, сообщает 112 Украина.

Отмечается, что название «Ворошиловград» будет использоваться вместе с названием «Луганск» во время массовых мероприятий, посвященных памяти Второй мировой войны. Также Пасечник приказал устроить информационные кампании «в поддержку и популяризацию Ворошиловграда».

Отметим, что Луганск назывался Ворошиловградом в 1935-1958 и в 1970-1990 годах. Это название возникло в честь маршала СССР Климента Ворошилова. Его подпись присутствует на 185 расстрельных списках времен Сталина.