Переболевший коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется к исполнению своих обязанностей с 27 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на Daily Telegraph.
«Борис Джонсон планирует вернуться... уже в понедельник (27 апреля - ред.)», - говорится в сообщении.
Джонсон поручил своим помощникам организовать индивидуальные встречи с министрами, чтобы войти в курс дел.
Как отмечает издание, премьер вернется в «критическое время, когда страна более месяца находится в закрытом положении, и министры полагаются на него, чтобы придать новый импульс планам стратегии выхода» Великобритании из карантина, связанного с пандемией коронавируса.
Напомним, 12 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона выписали из больницы после интенсивной терапии из-за COVID-19.
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