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По состоянию на утро 24 апреля Киев находится на второй ступеньке антирейтинга городов с самым загрязнённым уровнем воздуха в атмосфере.

Об этом свидетельствуют данные IQ Air, сообщает Укринформ.

Лидером антирейтинга в настоящее время является столица Индии, Нью-Дели, чей уровень загрязнения воздуха находится на уровне 155.

Однако Киев не отстает — индекс качества воздуха в столице Украины также является «вредоносным» и составляет 154.

На третьем месте Дакка, Бангладеш (153).

По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве в пятницу у вечеру улучшится.
ForUm

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