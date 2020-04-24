По состоянию на утро 24 апреля Киев находится на второй ступеньке антирейтинга городов с самым загрязнённым уровнем воздуха в атмосфере.
Об этом свидетельствуют данные IQ Air, сообщает Укринформ.
Лидером антирейтинга в настоящее время является столица Индии, Нью-Дели, чей уровень загрязнения воздуха находится на уровне 155.
Однако Киев не отстает — индекс качества воздуха в столице Украины также является «вредоносным» и составляет 154.
На третьем месте Дакка, Бангладеш (153).
По прогнозам организации, качество воздуха в Киеве в пятницу у вечеру улучшится.
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