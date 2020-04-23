На 07:00 23 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая, сообщило Командование Медицинский сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) – 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 80 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

2-е больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.