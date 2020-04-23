также в разделеПроисшествия
На Херсонщине разоблачили злоумышленников, которые «сдавали людей в аренду» 15
В Украине коронавирусом заболели 1368 медработников 22
Число больных COVID-19 в Украине перевалило за 7 тысяч, 504 человека выздоровели 25
В зоне ЧАЭС продолжают тушить очаги, на Житомирщине пожар локализовали 12
ООС: Боевики 8 раз открывали огонь и получили «ответку» 12
В Хмельницкой области от COVID-19 умерла монахиня 16
Пытаясь прорваться через границу, украинец наехал на пограничника 48
Не диверсанты: Глава ОГА выдвинул новую версию пожара на Житомирщине 36
Пожары в Зоне ЧАЭС: спасатели не могут добраться до самого сложного участка 31
Во Львове застрелили мужчину, полиция просит помочь 44
На Ривненщине мужчина облил бензином и поджег авто полицейских 16
В ВСУ уже зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19 13
В Украине число больных COVID-19 достигло 6592 человек 38
ГосЧС: В лесах Житомирщины и Киевщины тушат отдельные очаги тления 21
За минувшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ 10
У берегов Бенина пираты похитили с судна украинца 19
COVID-19: Город на Одесчине закрывают на карантин 93
На Николаевщине – первая смерть от COVID-19 47

На 07:00 23 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 46 случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 6 человек выздоровели и 2 летальных случая, сообщило Командование Медицинский сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляции) – 341 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 80 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

2-е больных находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Северного региона - 1 военнослужащий, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий), во Львовской области - 1 военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги