В суд направлены обвинительные акты в отношении бывшего заместителя начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве и бывшего заместителя начальника управления – начальника отдела обеспечения массовых мероприятий управления общественной безопасности Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Они обвиняются в незаконном препятствовании проведению мирных собраний граждан (ст. 340 Уголовного кодекса Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляли следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований. Процессуальное руководство - прокуроры Офиса генпрокурора.

Следствием установлено, что 30 ноября 2013 правоохранители с целью выполнения преступного приказа организовали и обеспечили незаконное воспрепятствование проведению собрания граждан.

В результате таких действий сотрудники полка милиции особого назначения «Беркут» вытеснили около 300 участников митинга от Монумента Незалежности и памятника основателям Киева в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик.

Досудебное расследование по уголовным производствам, связанных с незаконным препятствием проведению мирных собраний граждан во время Революции Достоинства, продолжается.