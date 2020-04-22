Около 1,65 млн грн безосновательно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве вернули народные депутаты Украины VIII созыва после того, как детективы Национального бюро начали свое расследование в октябре 2018 года. Еще ряд народных избранников пересмотрели свою потребность в получении компенсаций и отказались от нее, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

В результате, учитывая размер ежемесячной оплаты компенсации, на протяжении декабря 2018-января 2019 Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины сэкономило около 4 млн грн.

В рамках этого дела следствие проверяет факты получения около 11 млн грн несколькими десятками бывших нардепов. Как выяснили следователи НАБУ, каждый из этих парламентариев на основании поданных заявлений в Аппарат Верховной Рады Украины незаконно получил от 30 тыс. грн до 1 млн грн, поскольку на самом деле имел собственное жилье в столице или вблизи (до 30 км от границ Киева).

В декабре 2019-марте 2020 НАБУ и САП привлекли к ответственности пять народных депутатов Украины VIII созыва за незаконное получение компенсации на более 2,6 млн грн. В отношении четырех из них расследования завершены, а трое подозреваемых уже возместили уплаченные им 1,5 млн грн, не дожидаясь приговора суда.

Еще трое народных депутатов признали, что действительно «по ошибке» получали компенсацию и добровольно вернули 160 тыс. грн.

Кроме того, НАБУ приняло превентивные меры. В письме в Верховную Раду Украины директор Национального бюро изложил обстоятельства, при которых, по мнению следствия, происходило незаконное получение нардепами компенсации за жилье и просил устранить недостатки, способствующие преступлениям. В результате, процедуру предоставления компенсаций изменили, устранив коррупционный риск: теперь для получения компенсации парламентарии должны подавать не только заявления, но и договоры аренды жилья и оригиналы документов об оплате пользования ими, а также подтверждать факт отсутствия жилья в столице и пригороде Киева.