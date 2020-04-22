Торговая наценка на медицинские маски в аптеках Киева должна составлять не более 1 гривни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Алексей Хмельницкий.

«Во исполнение рекомендаций, предоставленных в рамках дела Киевским областным территориальным отделением АМКУ, с 21 апреля крупнейшие сети киевских аптек обязались снизить торговую наценку на медицинские маски до 1 грн», – написал он.

По словам Хмельницкого, соответствующие письма и заверения были получены от таких компаний:

• «Альго-Фарм»;

• «Аптека низких цен К» (Аптека АНЦ Аптека Копейка);

• «Аптека НЦ»;

• «Аптекарь»;

• «Виталюкс»;

• «Сириус-95» ( «Желаем здоровья»);

• «Столичный медицинский альянс» ( «Страна здоровья»);

• «Фармация».

Более того, отметил он, сеть «Альген-фарм» вообще убрала свою торговую наценку на медицинские маски на время карантина. Коммунальное предприятие «Фармация» (154 аптеки в столице) снизила свою надбавку до 4% (56 копеек).

«По формированию цены на маски, то почти все представители аптечных сетей отметили, что были «заложниками» роста закупочной цены. То есть, согласно их словам, цену завышают производители и перекупщики. Поэтому сегодня маски в аптеках стоят от 12 грн за штуку. Сейчас мы начинаем письменный протокольный опрос производителей и поставщиков медицинских масок. Скоро будем иметь выводы. А расследование дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному поднятию цен на медицинские маски в Киеве и области активно продолжается, проводится анализ полученной информации», – сообщил Хмельницкий.

Напомним, 30 марта Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета открыло дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и области за значительное подорожание медицинских масок.