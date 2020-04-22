также в разделеОбщество
В Украине стартуют клинические исследования препарата от COVID-19 7
На ликвидацию последствий пожаров на Житомирщине выделили 25 миллионов 11
Кабмин продлил карантин до 11 мая 31
Калиниченко: Медведчук и другие меценаты раздали миллионы масок, поэтому цены снижаются 11
В Одессе закрыли все рынки 19
Шмыгаль: В условиях ограничений украинцы будут жить еще 2 года 50
Министр посоветовал украинцам планировать отпуск на вторую половину лета 46
Кабмин рассматривает возможность открытия рынков 60
Смягчение карантина на транспорте начнут с электричек 228
21 апреля. Картина дня 57
Украинские полярники добрались до Антарктиды 28
В Ивано-Франковске за нарушение карантина оштрафовали священника УПЦ МП 32
Зеленский несколько раз делал тесты на коронавирус 26
Из-за пасхальных служб в Почаеве и Святогорске карантин могут не смягчить 38
Укрспирт заявляет о преодолении дефицита антисептиков 17
Полиция завела дело из-за торговли на одесском рынке «Привоз» 37
Продовольственные рынки продолжают работать в Харькове и Одессе 55
В Украине на 15% вырос уровень интернет-мошенничества 58

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности. Однако правоохранители не полностью справились с этой задачей и мэр настоял на том, чтобы они завершили начатое.

Об этом Марцинкив сообщил на еженедельном оперативном совещании, передает hromadske.

«Также цыгане, нет, правильнее — лица ромского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они все еще здесь?» — спросил Марцинкив на совещании.

Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло доложил, что 12 человек отказались ехать.

«Что значит «отказались»? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не вывезли?» — спросил мэр.

В ответ на это на совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и передали их закарпатской полиции.

«Это надо вторую ходку сделать», — подытожил Марцинкив.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги