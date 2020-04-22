Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности. Однако правоохранители не полностью справились с этой задачей и мэр настоял на том, чтобы они завершили начатое.

Об этом Марцинкив сообщил на еженедельном оперативном совещании, передает hromadske.

«Также цыгане, нет, правильнее — лица ромского пола. Мы уже бус давали. Вывезли их в Закарпатье. Почему они все еще здесь?» — спросил Марцинкив на совещании.

Начальник городского управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь Влизло доложил, что 12 человек отказались ехать.

«Что значит «отказались»? А почему не упаковали? Есть полиция. До следующего вторника должны решить эту проблему. Мы вам автобус дали. Полиция просила дать автобус — дали. Почему не упаковали и не вывезли?» — спросил мэр.

В ответ на это на совещании прозвучала информация, что правоохранители вывезли из Ивано-Франковска десять ромов и передали их закарпатской полиции.

«Это надо вторую ходку сделать», — подытожил Марцинкив.