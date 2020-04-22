Вчера, 21 апреля, в селе Старое Село Рокитновского района Ривненской области мужчина во время конфликта с полицией облил бензином и поджег служебный автомобиль правоохранителей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Полицейские установили, что около 11:40 к полицейской станции на автомобиле Opel Frontera на иностранной регистрации приехал местный житель. Во время общения водитель предложил работникам полиции поехать с ним для празднования Пасхи. Однако после очевидного отказа уехал и вернулся ориентировочно через 20 минут. Человек, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения, начал нецензурно ругаться и угрожать физической расправой полицейским. В то же время в телефонном разговоре он сообщил своим знакомым ложную информацию, что его задержали.

Через несколько минут к полицейской станции приехало еще три человека на автомобиле. Они начали толкать двух сотрудников полиции, которые несли там службу, срывать с них защитные маски и пытались затеять драку. В это время местный житель, который первоначально спровоцировал инцидент, облил сначала бензином из пластиковой бутылки служебный автомобиль, а затем - мебель в помещении полицейской станции.

Уже на улице злоумышленник снова бросил емкость с остатками горючего на авто и поджег его. Чтобы избежать уничтожения имущества, полицейский сумел отбросить ногой бутылку, в результате чего получил ожоги кожи ноги. Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Возгорание служебного транспортного средства, в результате чего повреждена крыша служебного авто и частично капот, полицейские потушили самостоятельно.

Следователем Рокитновского отделения полиции по факту умышленного повреждения имущества работника правоохранительного органа, совершенные путем поджога, начато досудебное расследование по части 2 статьи 347 Уголовного кодекса Украины. Пострадавшему сотруднику полиции оказали необходимую медицинскую помощь.

Решается вопрос о правовой квалификации других совершенных противоправных действий. Полицейские устанавливают местонахождение лиц, причастных к уголовному преступлению.