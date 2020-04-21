По состоянию на вечер 21 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве не превышает норму, его состояние «хорошее».

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, который отслеживает качество воздуха в режиме реального времени, сообщает hromadske.

Так, индекс загрязнения воздуха столицы составляет 36 при максимально допустимой норме в 50. Сервис прогнозирует, что в ближайшую неделю проблем с воздухом почти не будет, небольшое увеличение загрязнения ожидают в субботу, 25 апреля.

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили о «постепенной нормализации» ситуации с пожарами в Житомирской области и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В то же время тушить очаги тления продолжают более 2 тыс. человек.

Именно масштабные пожары и ветер в направлении Киева вызвали существенное загрязнение воздуха в городе.