также в разделеОбщество
21 апреля. Картина дня 11
Украинские полярники добрались до Антарктиды 9
В Ивано-Франковске за нарушение карантина оштрафовали священника УПЦ МП 17
Из-за пасхальных служб в Почаеве и Святогорске карантин могут не смягчить 27
Укрспирт заявляет о преодолении дефицита антисептиков 11
Полиция завела дело из-за торговли на одесском рынке «Привоз» 20
Продовольственные рынки продолжают работать в Харькове и Одессе 39
В Украине на 15% вырос уровень интернет-мошенничества 53
ВОЗ: Антитела в крови не свидетельствуют об иммунитете к коронавирусу 58
На Херсонщине сотни семей получили пасхальные подарки 21
Из-за нарушения карантина в Святогорской лавре перекрыли выезды из Донецкой области 112
Ляшко: Без карантина в Украине было бы 180 тысяч больных 25
СБУ разоблачила уже 207 распространителей фейков о COVID-19 20
ОПЗЖ в канун Пасхи передала 10 тысяч масок и 500 продуктовых наборов медикам и ветеранам Полтавской области 10
В Вишневом под Киевом в общежитии произошла вспышка COVID-19 53
АДО в Зоне отчуждения: В МВД рассказали, чем занимаются нацгвардейцы 52
У Авакова хотят переложить расходы на тушение лесных пожаров на лесхозы 23
Более 50 человек, прибывших из РФ на Луганщину, отказались от обсервации 27

Президент Владимир Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз. Об этом он сказал в комментарии для BBC News Украина.

«Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился... Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все – отрицательные», - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что часть работников Офиса президента находятся на карантине, а все, кто заходят в Офис, проходят температурный скрининг. Кроме того, президент сообщил, что в ОП обеспечили прохождение тестов для работников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги