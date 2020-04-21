Президент Владимир Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз. Об этом он сказал в комментарии для BBC News Украина.

«Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, - очень сузился... Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все – отрицательные», - отметил Зеленский.

Он также сообщил, что часть работников Офиса президента находятся на карантине, а все, кто заходят в Офис, проходят температурный скрининг. Кроме того, президент сообщил, что в ОП обеспечили прохождение тестов для работников.