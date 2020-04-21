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Во исполнение решения министра внутренних дел Украины Арсена Авакова экипажи применения беспилотных авиационных комплексов (БАК) Национальной гвардии Украины днем ​​и ночью проводят аэроразведку Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и прилегающей территории Киевской и Житомирской областей, сообщила пресс-служба МВД.

По словам пресс-секретаря командующего НГУ полковника Вадима Голуба, основной целью экипажей беспилотных авиакомплексов является выявление новых очагов возгорания, распространения пожаров и поиск диверсионных групп, которые осуществляют поджоги. Также во время мониторинга нацгвардейцы выявляют и других правонарушителей вроде сталкеров и диггеров. Военные НГУ тесно сотрудничают с подразделениями Национальной полиции и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

«Только что была проведена воздушная разведка местности, и обнаружены очаги задымления, - рассказывает заместитель командира эскадрильи Беспилотных авиационных комплексов Гвардейской авиационной базы подполковник Юрий Зозуля - оперативную информацию мы немедленно передаем в ГосЧС».

МВД призывает граждан воздержаться от сжигания сухостоя, а также срочно сообщать правоохранителей в случае обнаружения новых мест возгорания.

Напомним, 20 апреля Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в связи с лесными пожарами на Полесье. 
ForUm

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