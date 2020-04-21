Правительство Республики Корея выделило 700 тыс. долларов на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

Решению предшествовал разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.

«Помощь поступит по двум направлениям. 300 тыс. долларов США будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тыс. долларов Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине», - заявил глава МИД.

Кулеба выразил глубокую благодарность корейским партнерам за такую ​​важную помощь для нашего государства. По его словам, эти средства значительно усилят обороноспособность Украины в противостоянии коронавирусу.