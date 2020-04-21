ГосЧС опровергает информацию о якобы необустроенном быте спасателей, работающих на пожарах в Житомирской области и Зоне отчуждения.

«Сегодня расскажем немного о быте наших спасателей, привлекаемых к тушению пожара на территории Зоны отчуждения. Сетью ходят слухи, что наши ребята якобы работают голодными и спят под открытым небом. Многих это привело к мысли о том, что государство не в состоянии накормить своих защитников. Однако не спешите с выводами, руководствуясь эмоциональными сообщениями в соцсетях. Мы бы хотели развеять те мифы, которые побуждают общественность считать банки тушенки, или же дают повод мошенникам собирать средства на помощь зверям-погорельцам, как это было замечено на днях в Facebook», - говорится в сообщении ведомства в соцсети.

Так, по состоянию на 20 апреля всего к тушению пожара задействовано 1322 человека и 292 единицы техники. Для жизнеобеспечения личного состава сводных отрядов Главных управлений ГосЧС в Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей развернуты и функционируют пункты жизнеобеспечения сводных отрядов в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Диброва.

«На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питания в полевых условиях и обеспечения продуктами питания», - говорится в сообщении.

«Завтракают и ужинают наши пожарные в пунктах жизнеобеспечения, обеды же доставляются к месту тушения пожаров. Для сводных отрядов пища готовится в пунктах жизнеобеспечения и в столовой ГАЗО», - добавили в ГосЧС.

Организованы также надлежащие санитарно-гигиенические условия для спасателей, дозиметрический контроль и медицинское обеспечение.