также в разделеОбщество
Почаев закрывают на въезд и выезд 22
Минздрав предложит продлить карантин до 12 мая 23
Власти Украины «перенесли» пик заболеваемости COVID-19 93
Власти Житомирщины подсчитали убытки от пожаров 19
Медведчук предложил план борьбы с пожарами 75
Пострадавшим от пожара на Житомирщине компенсируют потерянное жилье 23
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию из-за лесных пожаров 63
Синоптики предупредили украинцев о заморозках 60
Минздрав: Последствия нарушения карантина на Вербное воскресенье увидим на этой неделе 17
Командировку украинских врачей в Италию продлили 45
Семь областей не подали данные по COVID-19 за сутки 32
Украина оставляет закрытой границу с РФ на время карантина 27
Минздрав: Через 5-10 дней может произойти всплеск инфицирования COVID-19 37
Офис президента не ожидает масштабного заражения коронавирусом после Пасхи 35
ГСЧС: В Чернобыльской зоне угрозы распространения огня нет 14
Минздрав объяснил прыжок заболеваемости коронавируса 90
В Крыму возросло еще на два случая заболевания коронавирусом 20
ВОЗ передала Украине партию ПЦР-тестов 12

ГосЧС опровергает информацию о якобы необустроенном быте спасателей, работающих на пожарах в Житомирской области и Зоне отчуждения.

«Сегодня расскажем немного о быте наших спасателей, привлекаемых к тушению пожара на территории Зоны отчуждения. Сетью ходят слухи, что наши ребята  якобы работают голодными и спят под открытым небом. Многих это привело к мысли о том, что государство не в состоянии накормить своих защитников. Однако не спешите с выводами, руководствуясь эмоциональными сообщениями в соцсетях. Мы бы хотели развеять те мифы, которые побуждают общественность считать банки тушенки, или же дают повод мошенникам собирать средства на помощь зверям-погорельцам, как это было замечено на днях в Facebook», - говорится в сообщении ведомства в соцсети.

Так, по состоянию на 20 апреля всего к тушению пожара задействовано 1322 человека и 292 единицы техники. Для жизнеобеспечения личного состава сводных отрядов Главных управлений ГосЧС в Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Винницкой и Днепропетровской областей развернуты и функционируют пункты жизнеобеспечения сводных отрядов в селах Старые Соколы, Рудня-Ильинецкая и Диброва.

«На месте развертывания передвижных пунктов жизнеобеспечения предусмотрены пункты для размещения личного состава, приготовления пищи, питания в полевых условиях и обеспечения продуктами питания», - говорится в сообщении.

«Завтракают и ужинают наши пожарные в пунктах жизнеобеспечения, обеды же доставляются к месту тушения пожаров. Для сводных отрядов пища готовится в пунктах жизнеобеспечения и в столовой ГАЗО», - добавили в ГосЧС.

Организованы также надлежащие санитарно-гигиенические условия для спасателей, дозиметрический контроль и медицинское обеспечение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги