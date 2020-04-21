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Свято-Успенская Почаевская лавра закрыта на карантин с 10.00 21 апреля.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, соответствующее объявление было опубликовано сегодня на официальном сайте обители. Подробностей в Лавре не сообщают.

Требование к прихожанам Почаевской лавры о необходимости немедленно покинуть обитель прозвучало по окончании богослужения, которое транслировалось онлайн без включения изображения из храма.

«Братья и сестры, прошу вашего внимания. В связи с тем, что в Почаеве введено чрезвычайное положение – Почаев закрыт, въезд и выезд из Почаева запрещен, назначено чрезвычайное положение – администрация Лавры, владыка, лично я обращаюсь сейчас к вам: чтобы предотвратить неприятности. Сейчас, в эту минуту, назначенная чрезвычайная комиссия с неограниченными возможностями по отношению к Лавре и жителям Лавры, в эту минуту все жители, прихожане – вы покидаете сейчас храм. Мы вынуждены закрыть храм. Это чрезвычайное положение, и очень большая просьба: в эту минуту – до свидания. Открываются двери – отправляемся по домам. Прямо сейчас забирайте своих деток, все покидаем Лавру. Никто не ходит по территории. Если мы этого не сделаем, у нас будут очень большие проблемы. Просьба ко всем: как можно скорее покидаем Лавру!», - сообщили во время онлайн-трансляции.

Накануне, 20 апреля, в Кременецкой районной государственной администрации состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором было принято решение закрыть Почаев на въезд и выезд.
ForUm

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