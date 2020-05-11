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В Свято-Успенской Почаевской лавре сегодня состоялся крестный ход с мощами преподобного Амфилохия.

Фото: Почаев / Инстаграм

Как сообщает Центр информации УПЦ, видеозапись молитвенного шествия опубликована на официальном Youtube-канале обители.

В условиях карантина участниками крестного хода стали исключительно насельники обители. Братия пронесли мощи по территории Лавры и троекратно осенили святыней четыре стороны света.

Ежегодно 10-12 мая в Почаевской лавре традиционно проходят торжества в честь обретения нетленных мощей и прославления в лике святых преподобного Амфилохия, чудотворца Почаевского.

*** Преподобный Амфилохий Почаевский (в миру Яков Варнавович Головатюк) родился 10 декабря 1894 года. Умер 1 января 1971 года.

Когда через 31 год была открыта его могила, оказалось, что тело монаха было нетленным.

12 мая 2002 года Амфилохия Почаевского приобщили к лику святых. Во время богослужения в его честь в небе над Почаевом из облаков образовался большой крест. Облако в виде креста висело в небе в течение всей службы.

Амфилохий Почаевский жил в часовне на кладбище, принимал каждый день до пятисот человек, которые шли к нему как за душевным, так и за физическим исцелением.

В 60-е годы КГБ отправило отца в психиатрическую больницу. И только после приезда в больницу дочери Сталина Светланы Алилуевой, которую он в свое время исцелил, Амфилохия отпустили.
ForUm

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