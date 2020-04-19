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В Чернобыльской зоне угрозы распространения огня пока нет. Об этом заявил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает пресс-служба МВД.

Он отметил, что вчера поднялся ветер и было распространение огня, однако, силам ГСЧС удалось это остановить.

«Что касается Чернобыльской зоны, то угрозы распространения огня пока нет. Сейчас продолжается локализация 4 очагов огня», - сообщил он.

К ликвидации пожара привлечено более 700 человек и свыше 150 единиц техники. В том числе и тяжелая техника ГСЧС и ВСУ, и авиация.

Напомним, пока спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров в Чернобыльской зоне - малоснежную зиму и сухую лесную подстилку.

Напомним, в Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции.
ForUm

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