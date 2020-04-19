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В Министерстве здравоохранения связывают рост числа инфицированных коронавирусом в последние дни с тем, что многие украинцы проигнорировали рекомендации оставаться дома в Вербное воскресенье, а также с увеличением количества тестирований.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 апреля.

«Многие не придерживались наших рекомендаций оставаться дома в Вербное воскресенье и не посещать богослужения. В связи с этим проявления были на четвертый-пятый день после того, как люди заразились, и мы увидели сразу рост заболеваемости коронавирусом», — отметил министр.

Кроме того, по его словам, в последнее время медики увеличили количество тестирований на коронавирус методом ПЦР. По его словам, ранее в день было около тысячи, а сейчас около пяти тысяч таких тестов. Поэтому и обнаруживают большее количество инфицированных.

 

По состоянию на утро 19 апреля в Украине коронавирус лабораторно подтвердили у 5449 человек: из них 141 пациент умер, 347— выздоровели.
ForUm

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