Украина намерена закупить препарат Remdesivir в рамках борьбы с распространением коронавируса, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Сейчас Министерство здравоохранения занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти его в Украину, в частности посредством дипломатических каналов», — сказал он на брифинге в воскресенье, 19 апреля.

Глава Минздрава отметил, что этот препарат в Украине включен в протокол лечения коронавируса и должен использоваться при тяжелых и критических состояниях.

«Это противовирусный препарат, который изготавливается одной из ведущих американских компаний. Он в свое время применялся при лечении от вируса Эбола, но результаты были не слишком хороши. При составлении протокола наши врачи смотрели на опыт ведущих стран мира — США, европейских стран», — сказал Степанов.

По состоянию на 9:00 воскресенья, 19 апреля, в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая инфицирования.

После зафиксированного 17 апреля антирекорда (501 случай) два дня подряд наблюдается значительное снижение количества новых случаев инфицирования (18 апреля было 444).