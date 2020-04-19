По состоянию на утро 19 апреля в Вооруженных силах Украины зафиксированы три новых случая COVID-19.
Как рассказали в Командовании Медсил ВСУ, больные находятся в больницах Винницкой, Черновицкой и Львовской областей.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
Всего в ВСУ 32 военнослужащих с коронавирусом, два случая летальны, два пациента выздоровели.
В изоляции находятся 300 человек.
За последние сутки в Украине зафиксировано 343 новых случая Covid-19, общее число зараженных — 5449 человек. Жертвами коронавируса стал уже 141 заболевший, 347 пациентов выздоровели.
Кроме того, с 6 апреля в Украине ввели дополнительные ограничительные меры для борьбы с его распространением.
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