За последние сутки, 17 апреля, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации, нарушая обязательства по соблюдению режима прекращения огня, пять раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 17 апреля украинские военнослужащие нанесли ранения по меньшей мере двум российским наемникам.

Об этом говорится в суточной сводке Операции объединенных сил.

В течение суток противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, которые по минским договоренностями должны находиться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Для прекращения враждебных обстрелов украинские военные применили дежурные огневые средства и сохранили контроль над ситуацией в регионе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник вчера четыре раза нарушил режим тишины.

Рядом с Гнутово и Авдеевкой оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

Вблизи Опытного противник по направлению населенного пункта Веселое применил автоматические станковые гранатометы.

Для провокаций украинских подразделений, которые держат оборону у Старогнатовки, захватчики использовали крупнокалиберные пулеметы.

«Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на все вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов», - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты выпустили четыре мины калибра 120 мм по украинским позициям рядом с населенным пунктом Южное.

За прошедшие сутки военные ООС активно действовали в обороне и дали враждебным подразделениям решительный отпор.

«Преступные попытки вооруженных формирований РФ любым образом обострить ситуацию в районе проведения операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью штатного вооружения», - подчеркнули в штабе ООС.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска активности не проявляли.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, ЕС выделил на гумпомощь Донбассу €13 миллионов.