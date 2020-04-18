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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разработки вакцины от COVID-19 необходимо создать глобальную коалицию. Об этом сообщается на странице в Twitter.

Генсек ООН подчеркнул, что вакцина должна восприниматься как глобальное общественное достояние.

«Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины от COVID-19, которая должна стать доступной повсюду и для всех», - написал он.

Напомним, ООН утвердила резолюцию о борьбе против COVID-19.
ForUm

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