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Украина приветствует принятие резолюции ГА ООН «Глобальная солидарность для борьбы с COVID-19» Генеральной Ассамблеей ООН и, как соавтор, выражает благодарность Лихтенштейну, Норвегии, Швейцарии, Гане, Индонезии, Сингапуру за инициативу по внесению проекта решения, а также всем соавторам за его поддержку, сообщает пресс-служба МИД.

«Беспрецедентный уровень участия государств в принятии резолюции является четким сигналом, что мы едины, а ООН способна взять на себя роль координатора глобальной борьбы с пандемией COVID-19. Мы приветствуем ведущую роль председателя 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тайяна Мухаммада-Банде в организации работы ГА ООН в этот нелегкий период», - говорится в сообщении.

В условиях глобального кризиса, когда миру особенно необходимо единство, РФ решила воспользоваться ситуацией для продвижения собственных узкополитических интересов, заявили в МИД.

«Игнорируя отсутствие поддержки абсолютного большинства государств-членов ООН, Россия подала параллельный проект резолюции, главный посыл которого, несмотря на включение в его названия вопрос COVID-19, полностью вписывается в логику ее предыдущих призывов к отмене ограничительных мероприятий, которые были введены в ответ на совершение ею тяжелого международного преступления - вооруженной агрессии», - говорится в заявлении.

Россия дерзко игнорирует призыв генерального секретаря ООН к глобальному перемирию, продолжая вооруженные провокации и блокируя доступ международных организаций к оккупированным территориям Украины на фоне распространения COVID-19. Внесенный Российской Федерацией проект резолюции – очередная попытка создать пропагандистское прикрытие для своей агрессивной внешней политики.

Украина выступает против попыток Российской Федерации воспользоваться затруднительной гуманитарной ситуацией во избежание международно-правовой ответственности.  

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский привлек внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к попыткам использования кризиса с коронавирусом в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам по борьбе с пандемией. 

В РФ призвали обнулить все санкции в мире из-за коронавируса.
ForUm

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