Еврокомиссия объявила о выделении 13 миллионов евро для оказания гуманитарной помощи населению Украины, которое больше всего страдает от конфликта на Востоке. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, передает Укринформ.

«В то время когда конфликт на Востоке Украины вошел в седьмой год, Еврокомиссия объявила сегодня о выделении 13 миллионов евро для людей, которые больше всего страдают от продолжающегося насилия. В то же время, гуманитарные проекты за финансирование ЕС также помогут в решении проблем вокруг вспышки коронавируса», - говорится в сообщении.

Как отметил по этому поводу еврокомиссар по вопросам кризисного менеджмента Янез Ленарчич, помощь ЕС предназначена уязвимым категориям населения, людям, которые истощены шестью годами конфликта, получить доступ к базовым услугам, включая здравоохранение и водоснабжение.

«Доступ к таким услугам даже более важен во время вспышки коронавируса. ЕС поддерживает людей, нуждающихся в помощи, с обеих сторон контактной линии», - отметил он.

Отмечается, что Евросоюз поможет в восстановлении поврежденных зданий, в частности школ и больниц, а также в предоставлении базовых услуг, таких как образование и водоснабжение. Вся гуманитарная помощь ЕС будет направлена ​​через каналы агентств ООН, неправительственные организации и Международный комитет Красного Креста.

«Евросоюз последовательно призывает к предоставлению беспрепятственного доступа гуманитарных организаций для оказания гуманитарной поддержки на местах во временно неподконтрольных правительству районах», - отмечают в ЕК.

По данным Еврокомиссии, с марта 2014 года конфликт на Востоке Украины затронул более 5,2 миллиона человек, из которых по крайней мере 3,5 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Эти потребности постоянно растут вследствие экономической уязвимости населения, страдающего от конфликта, преимущественно на неподконтрольных правительству Украины территориях.

«Обстрелы препятствуют предоставлению важных услуг, таких как водо- и электроснабжение, вдоль контактной линии. Украина является пятой страной в мире по количеству гражданских жертв в результате подрывов на минах и неразорвавшихся боеприпасах», - говорится в сообщении.