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Народный депутат Антон Поляков подал в суд на главу НАПК Александра Новикова. Причиной этого он назвал бездействие НАПК в вопросе привлечения к ответственности президента Украины Владимира Зеленского за нарушения антикоррупционного законодательства, сообщает «Капитал».

«За то, что он не выполняет свои служебные обязанности и не помогает Президенту Украины бороться с коррупцией», — написал нардеп у себя в Telegram.

Как считает народный избранник, по итогам визита в Оман глава государства был обязан подать в НАПК до 19 января 2020 года информацию об изменении имущественного положения в связи с получением подарка в виде оплаты Султанатом Омана стоимости перелета в Украину на сумму от 60 тыс. долларов. А также внести расходы на оплату стоимости номера в отеле «Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel», в котором стоимость одной ночи составляет 4 тыс. долларов.

«Президент этого по какой-то причине не сделал. А, значит, согласно закону, глава НАПК обязан был дать поручение работникам НАПК о привлечении Президента Украины к ответственности за непредставление данных и нарушение Закона. Глава Национального агентства Александр Новиков нарушил Закон, сознательно и искусственно создал условия для избежания какой-либо ответственности Президентом Украины...»,- написал депутат.

Поляков напомнил, что президент во время своей предвыборной компании декларировал победу над коррупцией.

«Во время публичных выступлений Владимир Зеленский неоднократно указывал, что нужно бороться с любыми коррупционными проявлениями, а не создавать видимость борьбы. Я внимательно слушал Президента, отношусь к его словам очень серьезно, и, как его избиратель, гражданин и народный депутат, хочу, со своей стороны, помочь Владимиру Александровичу выполнить его обещания. Поэтому прошу суд привлечь господина Новикова к ответственности за нарушение Закона и обязать его дать сотрудникам НАПК соответствующие указания касательно привлечения ими к ответственности Президента Украины Владимира Зеленского», — написал депутат.
ForUm

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