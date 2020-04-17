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В Национальном банке Украины зафиксировали падение цен на пищевые продукты, в частности крупы, овощи и фрукты. Это произошло из-за падения ажиотажного спроса на них, который появился после объявления карантина.

Об этом говорится в экономических итогах недели, закончившейся 17 апреля, сообщает hromadske.

«За последнюю неделю в среднем цены на продукты питания снижались под влиянием спада ажиотажа, адаптации к новым условиям и сбалансированной ситуации на валютном рынке», — говорится в отчете НБУ.

В частности, не впервые с начала карантина начали дешеветь крупы: гречка подешевела на 0,3%, ячневая крупа — на 0,4%, пшено — на 1,4%, рис — на 0,7%.

«Цены на лимоны также снизились, что отражало укрепление гривны и ослабление спроса на фоне существенного роста цен в предыдущие недели», — добавляют в Нацбанке.

По данным НБУ, за последнюю неделю лимоны подешевели на 9,3%, однако из-за роста цен на бананы и яблоки, всего за неделю фрукты подорожали в среднем на 0,2%.

«Вторую неделю подряд продолжалось снижение цены на овощи борщевого набора. Зато росли цены на другие фрукты, в частности яблоки, под влиянием сужения отечественного предложения на фоне карантина», — говорится в отчете НБУ.

Также Нацбанк фиксирует постепенное снижение цен на лекарственные средства (связано с усилением курса гривны) и горючее (из-за падения мировых цен на нефть).

Напомним, 16 апреля в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что сейчас в магазинах и супермаркетах нет дефицита продовольственных товаров. 
ForUm

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