Министерство здравоохранения обращается к главам областных государственных администраций с просьбой о содействии донорству крови, сообщил председатель ведомства Максим Степанов.

По словам министра, ситуация с донорской кровью в Украине ухудшилась в период карантина: запасы по стране сократились в два-четыре раза. Это представляет риск для пациентов, которым нужны срочные операции, передает Радио Свобода.

«Мы считаем, это эта ситуация недопустима, поэтому обратились к главам областных государственных администраций с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями и заведениями переливания крови лицам, изъявившим желание быть донорами крови, с минимальным контактом таких лиц между собой. Также важно, чтобы была организована транспортировка лиц, изъявивших желание быть донорами, в специализированные учреждения в связи с ограничением работы общественного транспорта», - сказал Степанов.

Также он подчеркнул важность информационной поддержки для популяризации безвозмездного донорства крови и ее компонентов.

В марте 2020 Центр общественного здоровья Украины сообщил, что карантин в связи с пандемией COVID-19 не является основанием отказываться от донорства крови.

В том же месяце представители общественности инициировали сбор средств на проезд в центры крови донорам в условиях, когда общественный транспорт не работает.