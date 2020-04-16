также в разделеМир
Путин перенес парад 9 мая
Китай: Нет доказательств происхождения коронавируса из лаборатории в Ухане
ВОЗ: Алкоголь не защищает от коронавируса 9
В России хотят переименовать станцию метро «Пражская» в «Маршала Конева» 12
ВОЗ: Следующие недели будут решающими в борьбе с COVID-19 17
Fox News: COVID-19 искусственно создали в Китае 33
В Польше хотят продлить срок Дуды на 2 года 11
ВОЗ: 3 вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания, еще более 70 – в разработке 14
В США за сутки от коронавируса умерли 2,5 тысячи человек 34
В мире от COVID-19 выздоровели более 510 тысяч человек 20
ЕС определил три критерия для снятия карантина 47
ВОЗ призывает страны не спешить с отменой карантина 17
ЕС будут снимать ограничения на границах внутри Шенгена 26
Путина просят перенести парад 9 мая 56
МИД отреагировал на якобы предложение Ирана о катастрофе МАУ 71
Франция стала четвертой страной, где от COVID-19 умерли более 15 тысяч человек 21
В мире уже более 2 миллионов больных коронавирусом 19
В мире уменьшается число заражений коронавирусом 61

Правительство Японии ввело чрезвычайное положение по всей стране сроком до 6 мая.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

«Японское правительство приняло решение расширить перечень регионов, где введено чрезвычайное положение, на всю территорию страны после получения оценки от консультативной экспертной группы», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе правительство объявило чрезвычайное положение для Токио, Осаки и пяти других префектур, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Перед принятием решения члены правительства провели заседание Консультативной группы экспертов, чтобы узнать их мнение относительно предложенного общенационального чрезвычайного положения.

В частности, в правительстве отметили, что эпидемия распространяется из городов в сельскую местность из-за поездок людей.

Было решено, что необходимо срочно принять меры, чтобы минимизировать перемещения людей во время предстоящих продолжительных выходных в период с конца апреля до начала мая.

У более чем 9 тысяч человек обнаружили коронавирус в Японии, в результате пандемии в стране уже умерли более 190 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги