Правительство Японии ввело чрезвычайное положение по всей стране сроком до 6 мая.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NHK.

«Японское правительство приняло решение расширить перечень регионов, где введено чрезвычайное положение, на всю территорию страны после получения оценки от консультативной экспертной группы», - говорится в сообщении.

На прошлой неделе правительство объявило чрезвычайное положение для Токио, Осаки и пяти других префектур, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Перед принятием решения члены правительства провели заседание Консультативной группы экспертов, чтобы узнать их мнение относительно предложенного общенационального чрезвычайного положения.

В частности, в правительстве отметили, что эпидемия распространяется из городов в сельскую местность из-за поездок людей.

Было решено, что необходимо срочно принять меры, чтобы минимизировать перемещения людей во время предстоящих продолжительных выходных в период с конца апреля до начала мая.

У более чем 9 тысяч человек обнаружили коронавирус в Японии, в результате пандемии в стране уже умерли более 190 человек.