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Уже 70 нарушителей правил самоизоляции обнаружили в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы с начала введения карантинных мероприятий по недопущению распространения коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба ДПСУ.

Четверо из них во время мероприятий пограничного контроля обнаружили вчера, 15 апреля. Так, в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на Черниговщине пограничники обнаружили двух граждан Украины. Они прибыли в Украину 6 и 7 апреля, а планировали выехать заграницу вчера, что значительно раньше установленного срока самоизоляции.

Еще двух таких путешественников, которые направлялись в Польшу и Румынию через пункты пропуска «Краковец» и «Порубное», обнаружили пограничники Мостиского и Черновицкого отрядов. Один из них не добыл двое суток, другой – восемь до установленного срока самоизоляции.

Сотрудниками Нацполиции на выявленных нарушителей составлен протокол по ст.44-3 КоАП.
ForUm

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