В Черновицкой области 15 апреля коронавирус обнаружили у 4 священников. Один из них заявил, что уже завтра будет проводить службу в храме, потому что не доверяет результатам лабораторного исследования.

О таком в видеообращении заявил глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук, сообщает hromadske.

«Удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается завтра пойти в храм и проводить богослужение», — заявил глава ОГА.

Осачук отметил, что за день 15 апреля в Черновицкой области зафиксировали 73 новых случая коронавируса. В целом на Буковине были заражены 662 человека.