Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области приняла решение признать пределы города Энергодар территорией карантинной зоны. Таким образом, в Запорожской области таких городов уже четыре - Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. В эти города во время пасхальных праздников будет запрещен въезд, сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

«На праздничные дни въезд и выезд в карантинные зоны будет запрещен. Поэтому заранее покупайте все необходимое и празднуйте Пасху дома. Проезд будет возможен только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы», - сказал глава Запорожской ОГА Виталий Туринок.

Он также отметил, что в области для обсервации определили два объекта - госпиталь для ветеранов войны в Запорожье и санаторий «Глория» в пгт Приморск.

«Обсервацию должны пройти все, кто пересекает границу. А уже после этого людей возвращают в места проживания. В случае необходимости мы предоставим нуждающимся койко-места в наших заведениях», - сказал глава ОГА.

Туринок также обратился к жителям области и призвал оставаться дома во время карантинных мер и праздновать Пасху дома, поскольку это лучший способ уберечь себя и своих близких от коронавируса.

В то же время заведующая кафедрой инфекционных болезней Запорожского государственного медицинского университета, профессор Елена Рябоконь заявила, что этот вирус очень агрессивный и способен непосредственно поражать клетки легких.

«Какой сценарий развития болезни будет у каждого человека - спрогнозировать очень трудно. Около 80% заболевших имеют неосложненную форму болезни. Некоторые люди могут перенести эту болезнь легко. Существует вероятность распространения этой инфекции на очень широкий круг людей. Поэтому сейчас наша задача - остановить механизм передачи вируса от человека к человеку. А это можно сделать просто: придерживаться всех карантинных мероприятий, уменьшить общения и ограничить контакт с другими людьми», - подчеркнула Рябоконь.

В Запорожской области зафиксировано 99 случаев заражения коронавирусом. Умерли два человека и 12 выздоровели.