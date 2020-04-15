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Кабинет Министров разрешил спортсменам проводить индивидуальные тренировки во время карантина.

Соответствующим решением правительства внесены изменения в пункт 2 постановления №211 по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Так, документ дополнен пунктом 7, который предусматривает обеспечение проведения индивидуальных тренировок (бег, ходьба, езда на велосипеде, движение на активных колясках для спортсменов с инвалидностью) всем спортсменам штатных сборных команд по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью.

«Цель нашего министерства - это предоставлять спортсменам все условия для полноценных и непрерывных тренировок. Мы получили несколько десятков обращений от федераций и просто неравнодушных к ситуации, которая сложилась. Поэтому, понимая, как это важно для каждого будущего или уже нынешнего спортсмена продолжать свои тренировки и было принято соответствующее решение. Но, призываю, чтобы все относились к карантину очень серьезно! Держали социальную дистанцию, постоянно дезинфицировали руки и выполняли все санитарные правила для предотвращения заболевания», - подчеркнул министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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