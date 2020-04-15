Ведущие украинские ученые и педагоги выразили обеспокоенность из-за падения общей профессиональной подготовки учителей, особенно естественных дисциплин, и предлагают экспертное сопровождение в подготовке учебных материалов для телеуроков.

Об этом говорится в письме ученых президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликованном на сайте Национальной академии наук.

«Недопустимы фактические ошибки, допущенные при телеуроках, показали, что восстановление и укрепление содержательного уровня обучения естественных предметов должно стать отдельным актуальным направлением реформирования образования в Украине», - говорится в письме.

«Обращаемся к вам, господин президент, с просьбой сделать все от вас зависящее, чтобы навести порядок в этой сфере, чтобы обучение в Украине прекратило быть формальностью. Оно должно вернуться на рельсы получения знаний – знаний полномасштабных по содержанию и доступных по формам, когда естественнонаучное и инженерно-техническое образование вновь обретет престиж, поскольку именно она выступает гарантом современного технологического развития нашего государства, чего мы так горячо желаем», - заявили ученые.

Со своей стороны, ученые заверили в полной готовности присоединиться к соответствующей работе в части отбора преподавателей для телеуроков, их (уроков) экспертного сопровождения, обсуждение содержания и форм обучения, оперативного редактирования учебных онлайн-программ.

Как сообщал ForUm, 6 апреля в Украине стартовала «Всеукраинская школа онлайн» для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства здравоохранения на YouTube. Из-за ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект раскритиковали в соцсетях.