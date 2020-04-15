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Показатель летальности от коронавируса в Украине фиксируется на уровне 2,9%, сообщает Центр общественного здоровья.

«Сейчас показатель летальности составляет 2,9%», - говорится в сообщении.

Так, в результате осложнений, вызванных Covid-19, умерли 98 человек, у 79% из которых были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек, легких и ожирение.

В целом доля болезней составляла (одна или несколько):

сердечно-сосудистые – 74%, сочетанные заболевания – 29%, сахарный диабет – 22%, заболевания легких – 9%, новообразования – 8%, заболевания почек – 7%.

Восемь человек из числа умерших имели в анамнезе поездки за границу в течение последних 14 суток до появления клинических симптомов и лишь в одном случае был установлен тесный контакт с подтвержденным случаем Covid-19. Среди умерших – семь медицинских работников.

С момента появления симптомов до наступления смерти в среднем проходило 12 суток.

Кроме того, отмечается, что у всех умерших был положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР.
ForUm

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