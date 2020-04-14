Решение бывшего генпрокурора Юрия Луценко об изменении подследственности в деле поджога офиса Партии регионов и передаче его в Департамент спецрасследований под руководством Сергея Горбатюка может свидетельствовать о конфликте интересов, заявили в Госбюро расследований.

«Сообщение экс-генпрокурора Луценко о его личном присутствии во время событий, связанных с поджогом офиса Партии регионов, указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности в уголовном производстве», - отмечается в сообщении.

Кроме того, утверждают в ГБР, высказывания Луценко, что Януковичу, Захарченко, Якименко и Шуляку сообщено о подозрении в декабре 2018 года, а представленные ходатайства о них о разрешении на заочное осуждение блокировались адвокатами, среди которых был Бабиков, являются недостоверными.

Согласно материалам уголовных производств, сообщение о подозрении относительно вышеупомянутых лиц следователями и прокурорами Генеральной прокуратуры подготовлено еще в 2017 году.

«В течение декабря 2017 - апреля 2018 рассмотрено ходатайство о разрешении на спецрасследование и Печерским районным судом города Киева относительно Януковича В., Якименко А., Тоцкого В., Захарченко В., Ратушняка В. и Федчука П. принято решение, которым предоставлено разрешение на применения процедуры специального досудебного расследования в указанном уголовном производстве», - говорится в сообщении.

«С апреля 2018 (получение последних постановлений по спецрасследованию) у прокуратуры не было никаких оснований, которые препятствовали направлению обвинительных актов в суд относительно Януковича, Якименко, Тоцкого, Захарченко, Ратушняка и Федчука по обвинению в событиях, имевших место 18-20 февраля 2014 года», - резюмировали в Бюро.