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На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов инициировал аудит отечественной медицины.

Об этом Степанов заявил на ежедневном брифинге, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов – тревожные», - отметил Максим Степанов.
ForUm

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