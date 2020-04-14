На прошлой неделе министр здравоохранения Украины Максим Степанов инициировал аудит отечественной медицины.
Об этом Степанов заявил на ежедневном брифинге, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«На прошлой неделе мы начали аудит всей системы здравоохранения Украины. По состоянию на сейчас могу сказать, что цифры, которые мы получаем, сигналы, которые мы получаем из регионов – тревожные», - отметил Максим Степанов.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время