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Представители Всемирной организации здравоохранения допустили, что выздоровевший от коронавируса человек может повторно заразиться. Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает УНИАН.
«Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно», - заявил он.

В свою очередь ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове рассказала, что данные проведенного в Шанхае исследования показали у части излечившихся пациентов отсутствие ответа антител. У другой же части пациентов уровень ответа был высок. Но, по ее словам, это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

Напомним, по данным на утро 14 апреля в мире количество зараженных коронавирусом превысило 1,9 миллиона человек.
ForUm

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