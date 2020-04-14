Представители Всемирной организации здравоохранения допустили, что выздоровевший от коронавируса человек может повторно заразиться. Об этом сообщил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает УНИАН.

«Что касается выздоровления и повторного заражения COVID-19, то у нас, я считаю, нет ответа на этот вопрос. Это на данный момент неизвестно», - заявил он.

В свою очередь ведущий специалист ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове рассказала, что данные проведенного в Шанхае исследования показали у части излечившихся пациентов отсутствие ответа антител. У другой же части пациентов уровень ответа был высок. Но, по ее словам, это не означает наличие иммунитета к повторному заражению COVID-19 у второй части обследованных.

Напомним, по данным на утро 14 апреля в мире количество зараженных коронавирусом превысило 1,9 миллиона человек.